Догадкин Александр Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Догадкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3980. ДОГАДКИН АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ, 32 л., Камышловск. у., Шалицк. зав. Тюменск. Губсуд. Ст. ст. 108, 116, 186, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 июня 923.
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