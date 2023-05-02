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Догадкин Александр Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Догадкин
Имя
Александр
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
10 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3980. ДОГАДКИН АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ, 32 л., Камышловск. у., Шалицк. зав. Тюменск. Губсуд. Ст. ст. 108, 116, 186, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 июня 923.

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