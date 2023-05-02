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Южанинов Спиридон Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Южанинов
Имя
Спиридон
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
05 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
Источник
Скан
Оригинальная запись
13409. ЮЖАНИНОВ СПИРИДОН МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Пермск. г., Чардынск. у., Морчалск. в., д. Ничково. Уральск. Губсуд. Ст. ст. 143, 153, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 5/ѴІ—24.

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