Хромов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромов Николай Михайлович

Хромов Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
12990. ХРОМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 38 л., Ново-Николаевск. у., Ордынск. в. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 16, 184, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 22/ХІІ—23.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close