Хромов Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12990. ХРОМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 38 л., Ново-Николаевск. у., Ордынск. в. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 16, 184, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 22/ХІІ—23.
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