Бондаренко Марина Спиридонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Марина
- Отчество
- Спиридонова
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130203. БОНДАРЕНКО, МАРИНА(МАРІЯ) Спиридонова. К. Ананьев. у., Ставровск. в., д. Софіевки, 47 л.; — Балтск. С. М. С. 23 Сент. 909, 3 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.