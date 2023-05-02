Осипов Максим Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28506. ОСИПОВЪ, МАКСИМЪ НИКОЛАЕВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Переслав. у., Хребтовск. в., д. Мардарьевой, 33 л.; — Москов. О. С., 114, 2 и 4 п. 134, 135, 152, 1 ч. 1631 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Дек. 908. | 907 43774 1655 У. | 905 65422 169 М.. | 905 56551 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 69604.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.