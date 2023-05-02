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Харламова Домна Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харламова
Имя
Домна
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
26 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
7806. ХАРЛАМОВА, ДОМНА ВАСИЛЬЕВНА, 27 л., Гр. Тихвинск. у., Недашецк. в., д. Любани,; Н. С. 1 уч. Тихвинск. у., Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 26 авг. 919.

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