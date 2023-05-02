Ванеев Петр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ванеев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13682. ВАНЕЕВ, ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 44 л. Гр. г. Астрахани; — Н. С. 3 уч. г. Астрахани. Спекуляц., лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 27 февр. 920.
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