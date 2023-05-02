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Разумков Емельян Демьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разумков
Имя
Емельян
Отчество
Демьянович
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8114. РАЗУМКОВ ЕМЕЛЬЯН ДЕМЬЯНОВИЧ, 28 л., Мстиславск. у., Монастырщинск. в,, д. Александровки. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 107, 114 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 авг. 923.

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