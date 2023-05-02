Блетон Станислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блетон
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130072. БЛЕТОНЪ, СТАНИСЛАВЪ ИВАНОВЪ (онъ же Блятонъ). К. Актюбин. у., Каратугайск. в. и пос., 42 л., рд. въ Проскуров. у.; —Оренбург. О. С., 134, 136 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 19 Авг. 909.
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