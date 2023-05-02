Хайсаметов Низамитдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайсаметов
- Имя
- Низамитдин
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140693. ХАЙСАМЕТОВЪ, НИЗАМИТДИНЪ. Башк. Троицк. у., Тунготаровск. в., с. Апсалямова, 33 л.; — З. Н. 3 уч. Троицк. у. 19 Сент. 909, 4 п. 170 и 172 М., тюр. 9 м. Исп. 1 Окт. 909.
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