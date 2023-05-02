Преображенский Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреображенский Михаил Федорович

Преображенский Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Преображенский
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
10731. Преображенский Михаил Федорович, 30 л., Тамбовск. у., Хитровск. в. и с. Н. С. 1 р. г. Саратова. Ст. ст. 16, 180 п. "г", лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 1 окт. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.