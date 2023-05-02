Клюбин Дмитрий Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клюбин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6029. КЛЮБИН ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 26 л., Ставропольск. у., с. Безопасного, Ставропольск. Губсуд, Ст. ст. 58 ч. 2, 61, лиш. св. 1 г. 3 м. 16 д., Исп. 29 окт. 923.
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