Давиденко Кузьма Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давиденко
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145076. ДАВИДЕНКО. КУЗЬМА ИВАновъ (онъ же Давыденко). Лиш. ос. пр. изъ к. Кіевск. у., Котовск. в., х. Тахравщины, 27 л.; — Кіевск. О. С., 1 ч. 924 У., каторж. раб. 5 л. Исп. 14 Окт. 909. | 908 3062 170 М. и 977 У. | 901 10879 170¹ М. | 902 95698 1655 У. | 900 17608 170 М.
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