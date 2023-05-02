Козловская Вероника Феликсова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козловская
- Имя
- Вероника
- Отчество
- Феликсова
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39766. КОЗЛОВСКАЯ, ВЕРОНИКА ФЕликсова. Лиш. ос. пр., 40 л., рд. Вилкомірск. у., Охотск. в., въ заст. Подгаѣ, прип. въ г. Вилкомірѣ; — Ковен. О. С., 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 29 Нояб. 908. | 905 23243 1656 У. | 900 19026 169 М. | 903 13603 169 М. | 95 63972 170 М. | 902 44922 1655 У.
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