Бутенко Степан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130468. БУТЕНКО, СТЕПАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Валковск. у., Люботинск. в. и с., 16 л.; — Харьков. О. С. 11 Марта 909, 2 п. 11 и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 10 Окт. 909.
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