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Бутенко Степан Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутенко
Имя
Степан
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130468. БУТЕНКО, СТЕПАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Валковск. у., Люботинск. в. и с., 16 л.; — Харьков. О. С. 11 Марта 909, 2 п. 11 и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 10 Окт. 909.

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