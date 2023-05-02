Корнеев Александр Корнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Корнеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5230. КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВИЧ, 31 г., Демянск. у., Вельевск. в., д. Лобановой. В. Т. Ленинградск. окр. Ст. ст. 1 ч. 66, 1 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 23/ІХ—24.
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