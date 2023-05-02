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Маевский Гавриил Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маевский
Имя
Гавриил
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
07 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
96158. МАЕВСКІЙ, ГАВРІИЛЪ АНТОновъ, 30 л. Изъ лич. поч. гр. Сс.-пос. Тымовск., на о. Сахалинѣ, окр., рд. Кіевск. г., Звенигородск. у., въ м. Ольшанахъ; — Ярославск. О. С., 15 Февр. 911, 152, 957 У. и У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 7 Іюня 911. | 903 14678 1455 и 1632 У.

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