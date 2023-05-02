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Кубрин Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кубрин
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
26 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7196. КУБРИН ИВАН ПАВЛОВИЧ, 23 л., Чембарск. у., с. Ворон. Н. С. 2 р. г. Пензы. Ст. 180 п «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 мая 923.

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