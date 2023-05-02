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Судаков Петр Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Судаков
Имя
Петр
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
19 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
35823. СУДАКОВЪ, ПЕТРЪ ЕФИМОВЪ. К. Инсарск. у., в. и с. Токмова, 22 л., рд. Аткарск. у., Широко-Карамышинск. в., въ л. Каменкѣ; — Самарск. О. С. (во 2 р.), 114, 9 и 1653 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 19 Марта 905. | 903 44031 1659¹ У.

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