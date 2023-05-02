Крупская Прасковья Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крупская
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7122. КРУПСКАЯ ПРАСКОВЬЯ ЯКОВЛЕВНА, 50 л., Гомельск. у., Светиловичск. в., с. Гута-Хизовского. Н. С. 8 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 12 авг. 923.
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