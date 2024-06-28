Воронов Потап Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронов
- Имя
- Потап
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45884. ВОРОНОВЪ, ПОТАПЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Гомельск. у., Телешевск. в., д. Задоровки, 15 л.; — Г. С. 1 уч. г. Гомеля, 6, 11 и 169 М., тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 10 Іюня 905.
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