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Жукевич Павел Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жукевич
Имя
Павел
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46765. ЖУКЕВИЧЪ, ПАВЕЛЪ ОСИПОВЪ. К. Гроднен. у., Лунненск. в., д. Мешетниковъ, 68 л.; — Гроднен. У. С., 169 и 170 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 11 Мая 905.

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