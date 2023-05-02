Базекин Филипп Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базекин
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 412. БАЗЕКИН. ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Смоленск. у., Корохотаинск. в., с. Козырева; — М. Н. С. 3 уч. Козельск. у. Кража, лиш. св. 8 м., с зач. 8 дн. пр. з. Исп. 5 марта 919.
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