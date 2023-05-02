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Базекин Филипп Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базекин
Имя
Филипп
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
412. БАЗЕКИН. ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Смоленск. у., Корохотаинск. в., с. Козырева; — М. Н. С. 3 уч. Козельск. у. Кража, лиш. св. 8 м., с зач. 8 дн. пр. з. Исп. 5 марта 919.

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