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Русинов Виктор Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Русинов
Имя
Виктор
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8435. РУСИНОВ ВИКТОР РОМАНОВИЧ, 22 л., Павловск. у., Богородск. в. и с. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», пор. пр. 1 г. Исп. 22 окт. 923.

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