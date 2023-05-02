Тетерич Юзефа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетерич Юзефа Петрова

Тетерич Юзефа Петрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тетерич
Имя
Юзефа
Отчество
Петрова
Дата исполнения приговора
12 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
45779. ТЕТЕРИЧЪ, ЮЗЕФА ПЕТРОВА. К. Люблинск. у., д. Воля-Галензовская, 50 л., рд. т. же у., въ д. Быховка; — М. С., г. Красностава, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 12 Марта 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close