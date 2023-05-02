— Василий Никонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никонов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 317
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28162. НИКОНОВЪ, ВАСИЛІЙ (безъ фам.). К. Цивильск. у., Чуратчинск. в., околотка Сань-Касовъ, 49 л.; — З. Н. 1 ум. Цивильск. у., И, 169 и 8 п. 171 м., тюр. 17, м. Исп. 3 Янв. 909. | 904 81083 169 М. 1 97 31137 169 М. | 902 89621 169 М.
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