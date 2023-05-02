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Уваров Петр Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уваров
Имя
Петр
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
25 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
Источник
Скан
Оригинальная запись
140277. УВАРОВЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Нерехтск. у., Федоровск. в., с. Посмисья, 21 г., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С., 9, 114, 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 2 м. Исп. 25 Іюня 909. | 907 8433 169 М. | 906 73824 49 М. | 906 24769 172 М.

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