Рассказовский Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРассказовский Николай Павлович

Рассказовский Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рассказовский
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8142. РАССКАЗОВСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 50 л., Спасск. у., Кирилловск. в. и д. Пензенск. Губсуд. Ст. 88, лиш. св. 1 г. Исп. 12 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.