Кожанов Георгий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожанов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4405. КОЖАНОВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 23 л., Чебоксарск. у., Воскресенск. в. В. Т. 7 стр. корп. Ст. ст. 108, 16, 2 ч. 208, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 30/ІІІ—24.
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