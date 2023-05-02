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Корбачев Павел Федосович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корбачев
Имя
Павел
Отчество
Федосович
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6488. КОРБАЧЕВ ПАВЕЛ ФЕДОСОВИЧ, 57 л., Рогачевск. у., Буда-Кошелевск. в., д. Заболотье, Гомельск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 21 июля 923.

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