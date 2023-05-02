Новожилов Филипп Исаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новожилов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Исаев
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90637. НОВОЖИЛОВЪ, ФИЛИППЪ ИСАевъ. К. Ковров. у., Егорьевск. в., д. Леденихи, 51 г., рд. т. же у. и в., въ д. Большомъ Истовѣ; — Казанск. О. С., 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 18 Марта 908. | 906 50577 169 М. | 903 42351 170¹ М. | 905 62948 169 М. | 99 21246 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.