Буцов Дмитрий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буцов
- Имя
- Дмитрий
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37985. БУЦОВЪ, ДМИТРІЙ (внѣбр.). Лиш. ос. пр., 25 л., рд. Балтск. у., Липовеньск. в., въ с. Свирневѣ; — Кам.-Подольск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Марта 905. | 902 20469 1635 У. | 98 41854 1649 У. | 900 31257 170 М.
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