Селиверстов Семен Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селиверстов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11613. Селиверстов Семен Дмитриевич, 26 л., Вотск. обл., Глазовск. у. Вотск. Облсуд. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 2 г. посовокуп. прест. и с. поглощ. приговора от 17 сент. 925. П. в. з. с. 12 мар. 926.
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