Артемов Николай Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 215. Артемов Николай Павлович, 21 г., Вологодск. г., г. Кадникова. Н. С. 1 уч. г. Архангельска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 26/ХІ—26.
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