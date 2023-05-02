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Колчин Василий Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колчин
Имя
Василий
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
15 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6290. КОЛЧИН ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ, 46 л., Торопецк. у., Вехоновск. в., д. Белица, Особ. сес. Н. С. Торопецк. у., Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 15 янв. 923.

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