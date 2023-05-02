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Ефимов Евтихий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Евтихий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4521. ЕФИМОВ ЕВТИХИЙ ИВАНОВИЧ, 45 л., Верхнеудинск. у., Мухоршибирск. в. и с. Прибайкальск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 июля 923.

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