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Слонов Степан Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Слонов
Имя
Степан
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
06 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9186. СЛОНОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Шуйск. у., Палеховск. в., д. Медведниково. Н. С. 6 уч. Шуйск. у. Ст. 140-а, лиш. св. 3 г. Исп. 6 марта 923.

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