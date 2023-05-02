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Сейбель Александр Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сейбель
Имя
Александр
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8848. СЕЙБЕЛЬ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, 19 л., б. г. Царицына. Б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «г», и 220, лиш. св. 1 г. Исп. 19 дек. 923.

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