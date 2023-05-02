Андржеевский Николай Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андржеевский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44886. АНДРЖЕЕВСКІЙ, НИКОЛАЙ АЛЕксандровъ. Мщ. г. Брестъ-Литовска, 18 л.; — Г. С. 2 уч. г. Брестъ-Литовска (во 2 Р-), 8 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 18 Іюня 905.
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