Безбухов Никита Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безбухов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129962. БЕЗБУХОВЪ, НИКИТА АКИмовъ. Мщ. г. Помары, Стародуб. у. 30 л.; — М. С. 12 уч. г. Одессы 5 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.