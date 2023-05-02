Дубинина Анастасия Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубинина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4124. ДУБИНИНА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА, 41 г., Нижегородск. у., Ельховск. в., д. Шершово. Н. С. 4 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. 179, лиш. св. 2 г. Исп. 16 авг. 923.
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