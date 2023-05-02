Шутов Павел Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шутов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12293. ШУТОВ, ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 26 л. Гр. Вельск. у., Тулаево-Покровск. в., д. Раменье; — Н. С. Благуше-Лефортовск. р. Преображенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 22 дек. 920. | 914 132111 179 М.
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