Полуэктов Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полуэктов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27807. ПОЛУЭКТОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 23 л. Гр. Новинск. у., Ликсунск. в., д. Чесноки; — Н. С. 3 уч. Нолинск. у. Кумышковар., лиш. св. 1 г., по амн. зам. пр. р. 2 м. Исп. 5 июля 920.
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