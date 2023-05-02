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Полуэктов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полуэктов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
05 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
27807. ПОЛУЭКТОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 23 л. Гр. Новинск. у., Ликсунск. в., д. Чесноки; — Н. С. 3 уч. Нолинск. у. Кумышковар., лиш. св. 1 г., по амн. зам. пр. р. 2 м. Исп. 5 июля 920.

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