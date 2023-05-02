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Головкина Евдокия Константиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головкина
Имя
Евдокия
Отчество
Константиновна
Дата исполнения приговора
08 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
1966. ГОЛОВКИНА ЕВДОКИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 17 л.. Тверск. г., б. Калязинск. у., Семендяевск. в., д. Уланово. Московск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8/ѴІІІ—24.

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