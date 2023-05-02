Александрова Лукерья Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александрова
- Имя
- Лукерья
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12696. АЛЕКСАНДРОВА, ЛУКЕРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 24 л. Гр. Лодейнопольск. у., Шапшинск. в.; — Н. С. 2 уч. Лодейнопольск. у. Убийство, лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. пр. р. 6 м. Исп. 17 мая 920.
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