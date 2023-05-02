Овчинников Архип Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Архип
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85650. ОВЧИННИКОВЪ, АРХИПЪ АНДреевъ, 34 л. Сс.-п. Ачинск. у., Тюльковск. в., д. Сургуцкой, рд. Тотем. у., Мосѣевск. в., въ с. Кондратьевѣ; — М. С. 4 уч. г. Красноярска, 17 Мая 911, 161 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 911. | 910 55139 169 М. | 97 56275 169 М. | 30 Іюня 909 г. М. С. 1 уч. Ачинск. у., 172 М. | 905 34182 309 У. и У. о сс. | 901 68452 У. о сс. | 99 100815 1525 11 1643 У.
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