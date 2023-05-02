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Ахмет-Оглы Гусеин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Оглы
Имя
Гусеин
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
37549. АХМЕТЪ-ОГЛЫ, ГУСЕИНЪ. Перс.-п., 30 л., рд. въ Персіи; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 17 Мая 905.

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