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Бабичева Софья Кириллова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабичева
Имя
Софья
Отчество
Кириллова
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129717. БАБИЧЕВА, СОФЬЯ КИРИЛЛОва. К. Грайворонск. у., Ракитянск. в., с. Казачка, 18 л.; — У. Чл. О. С. по Бѣлгородск. у., 172 М. (кража), тюр. 3 м. Исп. 16 Окт. 908. | 908 119381 169 М.

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