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Саталов Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саталов
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
12 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
10315. САТАЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Арзамасск. у., Тепловск, в. Н. С. 9 уч. Арзамасск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 т. и пор. пр. з г. П. в. д. с. 12/ІѴ — 24. 

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