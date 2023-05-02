Саталов Алексей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саталов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10315. САТАЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Арзамасск. у., Тепловск, в. Н. С. 9 уч. Арзамасск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 т. и пор. пр. з г. П. в. д. с. 12/ІѴ — 24.
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