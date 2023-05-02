Малков Иван Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26259. МАЛКОВ, ИВАН ФИЛИППОВИЧ, 26 л. Гр. Котельническ. у., Батаевск. в., с. Ройжи; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 3 г. условно, с отпр. на фр. Исп. 8 нояб. 920.
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